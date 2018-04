Matonense contrata Luis Carlos Goiano Para buscar o título paulista inédito, a Matonense continua se reforçando. No começo da noite desta terça-feira o presidente Antonio Aparecido Galli confirmou a contratação do volante Luis Carlos Goianos, de 33 anos, que já conquistou muitos títulos na carreira, principalmente no São Paulo e no Grêmio. O jogador será apresentado, nesta quarta-feira cedo no clube e deve assistir ao jogo do time contra o União Barbarense, às 18h30, em Matão. Os valores não foram revelados, mas o jogador fez um pacote para disputar o Paulistão. "A sua experiência vai dar tranqüilidade ao time", explicou o técnico Fito Neves, garantido no cargo apesar de ter sofrido duas derrotas seguidas. Luis Carlos Vaz da Silva nasceu em Santa Bárbara, Goiás. Tem 33 anos, mede 1,78 m e pesa 77 quilos. Começou a carreira no Atlético Goianiense, mas defendeu ainda São José, Novorizontino, Ponte Preta, São Paulo (1993), Remo, Grêmio (95/99) e Atlético-PR. No primeiro semestre de 2001 ele ajudou o Etti Jundiaí a conquistar o título paulista da Série A-2 - segunda divisão. Entre seus principais títulos estão o interclubes mundial pelo São Paulo (93), além do gaúcho, brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil pelo Grêmio.