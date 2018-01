Matonense devolve Arinélson ao Santos O meia Arinélson foi devolvido pela diretoria da Matonense ao Santos nesta quarta-feira. Afastado por indisciplina, o jogador teve seu contrato rescindido e terá que procurar time, uma vez que Geninho, técnico santista, já avisou que não quer o jogador no elenco. Arinélson se recusou a obedecer as ordens do preparador físico Flávio Trevisan (ex-Corinthians e Palmeiras) na última segunda-feira, durante o treinamento para os jogadores que não atuaram no domingo diante do Rio Branco. Revelado no futebol paranaense e trazido ao Santos por Wanderley Luxemburgo em 1997, Arinélson fez boas partidas no time santista mas depois entrou em decadência. Depois, foi emprestado ao Guarani e Fluminense, onde nunca se firmou. Agora, se quiser continuar a trabalhar, o jogador terá que procurar outro clube. Quanto ao meia Marcelinho, que também teve problemas com a comissão técnica e foi afastado por indisciplina, , deve continuar na Matonense. Ele vai treinar separado do grupo por alguns dias até que o técnico Mauro Fernandes resolva reintegrá-lo ao elenco.