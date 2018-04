Matonense dispensa João Santos O experiente meia João Santos não ficou mais do que dois dias na Matonense. Após sua apresentação, na última quarta-feira, o ex-jogador do Bragantino e Coritiba acabou reprovado nos exames médicos. Ele tem um problema nos ligamentos do joelho direito e teria, segundo previsão inicial, que ficar quase 60 dias sem jogar. O presidente do clube, Antonio Aparecido Galli, não aceitou isso e preferiu desfazer o acordo com o jogador. "Dois meses representam metade do Campeonato Paulista. Então, é preferível o clube ir atrás de outro para a posição", justificou o dirigente. A Matonense retornou aos trabalhos na quinta-feira, para a disputa da Série A-1 do Campeonato Paulista. Na reapresentação, o técnico Fito Neves conheceu os novos contratados do elenco e conversou com os jogadores. "Montamos um time para sermos campeões e chegarmos ao Rio-São Paulo de 2002", avisou o treinador. A Matonense estréia no Paulista no dia 20 de janeiro contra o Mogi Mirim, em Matão.