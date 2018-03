Matonense e Barretos decidem torneio Depois de duas semanas de jogos, Matonense e Barretos decidem nesta terça-feira, às 20 horas, no Estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão, o título do Torneio Menezis Balbo, competição criada para movimentar as equipes (Sertãozinho e Comercial também participaram) como preparação para a disputa da Copa Estado de São Paulo, que deve começar em junho. A decisão ocorre em Matão porque o regulamento da competição previa a final da competição para o estádio do time de melhor campanha ao longo de todo o campeonato. A Matonense, que ganhou as três primeiras partidas na fase de classificação, perdeu para o Comercial na semifinal, mas garantiu vaga na final, ao bater o time de Ribeirão Preto nos pênaltis. Já o Barretos chegou graças a um empate com o Sertãozinho.