Matonense e Barretos disputam final Matonense e Barretos vão decidir o título do quadrangular "Menezis Balbo", na terça-feira, no estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão. Eles garantiram a vaga após as semifinais realizadas neste sábado à tarde, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Os dois jogos semifinais seriam realizados sexta-feira à noite, mas tiveram que ser transferidos devido as fortes chuvas. O Barretos teve muita sorte para garantir sua vaga ao empatar com o Sertãozinho por 1 a 1. Acontece que o time só empatou aos 44 minutos do segundo tempo, com Amaral - Marcos Alemão tinha marcado aos 33 da etapa inicial. O resultado favoreceu o Barretos, que tinha melhor campanha na fase de classificação. A Matonense também se classificou por um critério, no mínimo, estranho. O time perdeu para o Comercial, por 1 a 0 (Dudu, aos 35 minutos do primeiro tempo), mas como tinha melhor campanha levou a decisão para os pênaltis e venceu por 7 a 6. Esta competição, de caráter amistoso, serve como preparação para a Copa do Interior, que deve começar dia 8 de junho.