Matonense e Noroeste vencem na Copa FPF A vitória da Matonense por 2 a 1, de virada, sobre o XV de Piracicaba, na casa do adversário, foi a grande surpresa da noite desta sexta-feira na abertura da nona rodada da Copa Federação Paulista de Futebol. O resultado deixa o XV na quinta posição do Grupo 1, com oito pontos, enquanto a Matonense foi a seis pontos e ficou na sexta colocação. Paulinho marcou, de pênalti, o gol do XV de Piracicaba aos 20 minutos do primeiro tempo, mas Renan aos 25 minutos do segundo tempo, e Berg, dez minutos depois, fizeram os gols do time de Matão. No outro jogo da noite, o Noroeste venceu o Araçatuba por 1 a 0, em Bauru, com gol de Wellington, aos 16 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Noroeste chegou aos 14 pontos e se igualou ao Rio Claro, com quem divide agora a liderança, enquanto o Araçatuba permanece na lanterna, com apenas quatro pontos.