Matonense é semifinalista na Série A2 A Matonense garantiu a última vaga nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2 ao empatar sem gols com o São Bento, neste domingo à tarde, em Matão, pela 14ª rodada classificatória. As semifinais já estão definidas com Oeste X Matonense e Taquaritinga X Atlético Sorocaba. Ao perder em casa, por 3 a 2, o Mirassol foi rebaixado no Grupo 1. Pelo Grupo 2, o Sãocarlense já tinha caído. Nas semifinais, Oeste e Taquaritinga levam a vantagem de atuar por dois empates e por realizarem o segundo jogo em casa porque têm melhor campanha nesta fase de classificação. Os vencedores do confronto disputarão o título. O campeão subirá automaticamente, enquanto o vice-campeão disputará uma repescagem com o penúltimo colocado da Série A1. A Matonense ficou com 25 pontos, três a menos que o Atlético Sorocaba que venceu o São José, por 2 a 1, no Vale do Paraíba. O São Bento, com 24 pontos, ficou em terceiro lugar e ficou de fora da disputa pelo título. Na briga para fugir do rebaixamento, o Mirassol levou a pior ao perder por 3 a 2, em casa, para o Rio Preto. O gol da vitória foi marcado aos 45 minutos do segundo tempo. O Mirassol ficou com apenas nove pontos, um a menos que o Comercial que perdeu, em casa, para o Olímpia, por 2 a 1. O Bandeirante aproveitou bem a vantagem de atuar em casa para vencer o líder Oeste, por 2 a 0, chegando aos 13 pontos e se livrando da Série A3. Confira os resultados da última rodada: Mirassol 2 x 3 Rio Preto, Francana 2 x 2 Taquaritinga, Comercial 1 x 2 Olímpia, Bandeirante 2 x 0 Oeste, Matonense 0 x 0 São Bento, Flamengo 2 x 1 Sãocarlense, São José 1 x 2 Atlético Sorocaba e Nacional 1 x 1 Bragantino. Classificação final: Grupo 1 - 1) Oeste 32 pontos; 2) Taquaritinga 29; 3)Francana 24; 4) Olímpia 21; 5) Rio Preto 19; 6)Bandeirante 13; 7) Comercial 10; 8) Mirassol 9. Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 28 pontos; 2) Matonense 25; 3) São Bento 24; 4)Flamengo 22; 5) Nacional 20; 6) Bragantino 18; 7) São José 14 e 8) Sãocarlense 3.