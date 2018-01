Matonense ganha e é penúltimo A Matonense ainda respira no Campeonato Paulista. Jogando em casa neste domingo, o time de Matão venceu o Mogi Mirim por 2 a 0, deixando para decidir na última rodada sua situação. O primeiro gol da Matonense saiu no primeiro tempo, aos 29 minutos. O meia Marcelinho, num lindo chute de fora da área, abriu o placar, fazendo um gol parecido com o que havia feito na rodada passada contra o Santos. O segundo gol só saiu no segundo tempo, aos 48 minutos. Num lançamento de Lê, o atacante Juari, sozinho na frente do goleiro, não perdoou e fechou o placar. Com a vitória, a Matonense chegou aos 14 pontos e divide com Guarani e Inter de Limeira as últimas colocações da tabela. O Mogi Mirim, logo acima com 15, continua ameaçado pelo rebaixamento.