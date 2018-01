Matonense garante vaga na Copa Estado A Matonense manteve viva sua esperança de ser campeã da Copa Estado e de disputar a Copa do Brasil de 2004, ao empatar com o Sertãozinho, por 1 a 1, nesta sexta-feira à noite, em Sertãozinho. O time de Matão ficou com 42 pontos, na segunda posição do Grupo 4, não podendo mais ser alcançado pelo próprio adversário, que está com 37 pontos. Agora já são seis times classificados para as quartas-de-final que reunirá os oito melhores da competição. Estão garantidos: Santo André, Juventus, Ituano, Marília B, Comercial e Matonense. Pela penúltima rodada, no jogo dos classificados do Grupo 1, o Santo André perdeu em casa para o Juventus por 2 a 0. Outro time que deu um largo passo à classificação é o Araçatuba que chegou aos 35 pontos no Grupo 3, ao vencer o Noroeste por 1 a 0. À tarde, o Mirassol venceu o Paraguaçuense por 1 a 0, em jogo de desclassificados, pelo Grupo 3. À noite, pelo mesmo grupo, o líder Comercial empatou com o Barretos por 1 a 1. O Ituano garantiu sua vaga no Grupo 2, ao vencer o Guarani B, à tarde em Campinas por 2 a 0. Classificação: Grupo 1 - 1) Santo André 44; 2) Juventus 43; 3) Atlético Sorocaba 31; 4) São Bento e ECO 26; 6) São Paulo B 22; 7) São Caetano B 20; 8) Nacional 10. Grupo 2 - 1) Ituano 39; 2) Rio Claro 32; 3) Guarani B 30; 4) Rio Branco 29; 5) Palmeiras B 28; 6) XV Piracicaba 27; 7) Ferroviária 22; 8) XV de Jaú 10. Grupo 3 - 1) Marília B 39; 2) Araçatuba 35; 3) Olímpia 34; 4) América e Noroeste 31; 6) Mirassol 26; 7) Rio Preto 23; 8) Paraguaçuense 12. Grupo 4 - 1) Comercial 48; 2) Matonense 42; 3) Sertãozinho 37; 4) Barretos 31; 5) Jaboticabal 29; 6) Francana 18; 7) Inter Bebedouro 17; 8) Taquaritinga 5.