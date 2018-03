Matonense goleia Comercial por 4 a 1 A última rodada do torneio Menezis Balbo, que reúne equipes do interior paulista, foi disputada nesta terça-feira, em Barretos, e definiu os confrontos da próxima fase da competição. Coincidentemente, as mesmas partidas serão realizadas na sexta-feira, em Ribeirão Preto: Matonense x Comercial e Barretos x Sertãozinho. Na primeira partida do dia, a Matonense confirmou o favoritismo e goleou o Comercial por 4 a 1, com dois gols de Rogério Gaúcho, um de Rubens e outro de Marquinhos Magu. O time de Ribeirão descontou com Nenê, em cobrança de pênalti. O time de Matão foi o líder do quadrangular, com nove pontos. Já o Comercial ficou na lanterna, com apenas um ponto. Na outra partida, o Barretos, jogando em casa, derrotou o Sertãozinho por 2 a 0, com gols de Alex e Amaral. No total, o Barretos somou quatro pontos na primeira fase, enquanto o Sertãozinho ficou com três.