Matonense joga para manter a liderança A última rodada da fase de classificação da Copa Menezis Balbo acontece nesta terça-feira, com duas partidas na cidade de Barretos. A competição entre clubes paulistas é preparatória para a Copa Interior, com início previsto para dia 1º de junho, que terá 36 participantes. Às 17 horas, a líder Matonense (6 pontos) enfrenta o Comercial (1). Logo em seguida, às 20 horas, jogam Barretos (1) e Sertãozinho (3). Com o final da primeira fase, os quatro times voltam a se enfrentam na sexta-feira, em Ribeirão Preto. A melhor equipe enfrenta o quarto colocado, enquanto segundo e terceiro brigam pela outra vaga na final, marcada para a outra terça, dia 27, na cidade do time de melhor campanha.