Matonense lidera a Copa Estado Três jogos abriram a segunda fase da Copa Estado de São Paulo na noite desta sexta-feira. O destaque ficou para a Matonense, que venceu o Taquaritinga, por 2 a 0, no Estádio Hudson Bock Ferreira, em Matão, e assumiu liderança do Grupo 4, com 19 pontos. Os visitantes continuam na lanterna com quatro. O Barretos, em casa, foi goleado pelo Jaboticabal por 3 a 0. Mesmo com a derrota, o Barretos continua em terceiro no Grupo 4, com 16 pontos. O Jaboticabal subiu para o quarto lugar, com 12 pontos. Pelo Grupo 1, São Bento e São Caetano-B empataram por 2 a 2, em Sorocaba. Com o resultado, o time sorocabano assumiu a quinta posição, com oito pontos, enquanto a equipe do ABC é a penúltima, com cinco.