Matonense lidera quadrangular no Interior A Matonense manteve a liderança isolada do quadrangular Menezis Balbo, ao vencer o Sertãozinho, por 2 a 1, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Hudson Buck Ferreira pela segunda rodada do torneio amistoso que é preparativo para a Copa Interior. Esta foi a segunda vitória do time de Matão, que soma seis pontos. Sertãozinho tem uma vitória e Comercial e Barretos apenas um empate. A Matonense saiu na frente com Marquinhos Magu, aos 14 minutos da etapa inicial. O Sertãozinho empatou com Zé Antônio, aos 20 minutos da fase final. O gol da vitória do time da casa saiu aos 26 minutos, marcado por Washington. Na primeira partida desta rodada, Comercial e Barretos empataram por 3 a 3. Ao final das duas rodadas, a Matonense é a única equipe a possuir duas vitórias. A terceira rodada será disputada na próxima terça-feira, em Barretos. Às 17 horas, a Matonense encara o Comercial. Às 20 horas, o Barretos pega o Sertãozinho.