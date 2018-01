Matonense na torcida pelos outros A Matonense já sabe do que precisa fazer para permanecer no Campeonato Paulista da Série A1: vencer seus jogos e torcer por outros times. Esta é a receita para escapar do inédito rebaixamento para a segunda divisão. Mas, como a situação no momento é difícil, apesar do time ter saído da lanterna da competição, todos fazem as contas. "Vamos vencer os jogos que temos pela frente e esperar que nossos adversários façam o esperado, que é vencer", afirma o técnico Fito Neves. De acordo com os cálculos, o ideal é que Rio Branco e Botafogo vençam Inter de Limeira e Guarani, respectivamente. "Mas tudo isso só terá sentido se nós vencermos a Portuguesa Santista", lembra o treinador. Mesmo fazendo as contas para tirar o time do rebaixamento, a Matonense trabalha duro para conquistar os seis pontos. Nesta semana estão programados treinos em dois períodos e o treinador deve enfatizar a parte técnica, na intenção de conseguir fazer com que o time vença em seu último jogo em casa. Para este jogo, por sinal, o time deverá ter apenas uma mudança. Com a suspensão do volante Marcelinho pelo segundo cartão amarelo, Guará, que estava suspenso na última rodada, volta a equipe. Com 14 pontos, a Matonense ocupa a penúltima colocação na classificação geral. Junto com o time de Matão na briga pela fuga do rebaixamento estão Inter de Limeira e Guarani, além de Mogi Mirim e União Barbarense, com um ponto ganho a mais.