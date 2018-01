Matonense perde invencibilidade na A2 O Nacional acabou com a invencibilidade da Matonense no Campeonato Paulista da Série A2, ao ganhar por 1 a 0 neste sábado, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. O gol da vitória foi marcado logo aos seis minutos do primeiro tempo, pelo lateral Toco. Com a vitória, o Nacional assume a terceira colocação do grupo 2, com 13 pontos. A Matonense caiu para o quarto lugar, com 12. Ainda neste sábado jogam Taquaritinga e Olímpia. E no domingo, outros seis jogos completam a rodada.