Matonense promete enfrentar Oeste A Matonense promete estar em campo neste domingo contra o Oeste, pela 5.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Depois de perder para o São Bento por W.O., o time de Matão garante ter jogadores suficientes para evitar novo vexame. O time continua treinando sob comando de Israel de Jesus e espera ter 11 jogadores em condições legais. A confusão em Matão aconteceu por divergências entre o presidente Oberdan Silva e a direção da empresa Futura Esporte, que terceirizou o futebol do clube. A disputa pelo poder acabou gerando vários processas na justiça desportiva. O W.O., válido pela quarta rodada, ainda deve dar muita dor de cabeça aos responsáveis pelo time de Matão. A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta sexta-feira que o julgamento do caso será na próxima segunda-feira. O clube está enquadrado nos artigos 203 e 204 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e pode ser suspenso de competições da FPF por até dois anos. Na terça-feira, será julgado o pedido feito pela advogada Daniela Bocchi Gomes para que haja efeito suspensivo da punição imposta aos 26 jogadores da empresa Futura Esporte e ao técnico Israel de Jesus. Eles foram suspensos pela confusão ocorrida na partida contra o Nacional, ainda na segunda rodada. Dependendo do resultado da apelação, entrará em ação a advogada Vera Otero, que fará o pedido ao Superior Tribunal de Justiça (STJD) no Rio de Janeiro. Na mesma terça-feira, ainda haverá o julgamento dos 11 jogadores do time do presidente Oberdan Silva colocados em campo em situação irregular nas duas primeiras rodadas. O time pode ser penalizado com a perda de seis pontos pela suposta inscrição de um jogador amador. O futuro da Matonense não é nada promissor. Isso sem contar as quatro derrotas sofridas em campo até este momento, o que complica a situação ainda mais.