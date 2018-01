Matonense quer derrubar outro "grande" Depois de ganhar a sua primeira partida no Paulistão justamente contra o Corinthians, na última rodada, a Matonense quer vencer outro clube ?grande? do Estado para embalar de vez no campeonato. Neste sábado, às 16 horas, em Matão, o desafio é contra o São Paulo. A primeira vitória serviu para que o técnico Mauro Fernandes, que fez sua estréia contra o Corinthians, conseguisse mudar o ânimo dos jogadores. "Temos que mostrar um futebol eficiente e errar menos que o adversário. Só assim conseguiremos vencer um time grande como São Paulo", afirmou o treinador da Matonense. Para o jogo deste sábado, o time de Matão terá vários desfalques. O meia Ranielli e o zagueiro Jairo estão suspensos pois receberam o segundo cartão amarelo. As outras ausências são o lateral Wilson Goiano e o atacante Paloma, que foram expulsos na última partida. Por causa desse problemas, Mauro Fernandes irá promover o retorno de Marcelinho, reintegrado ao elenco nesta semana e que vai ser improvisado na lateral. Na defesa, Carlinhos substitui Jairo. No meio-de-campo, Lê assume a vaga de Ranielli, mas quem executará a função de armação é Silvinho.