Matonense quer liderança da Copa Estado Três jogos dão início a segunda fase da Copa Estado de São Paulo nesta sexta-feira, às 20 horas. Matonense e Taquaritinga fazem o duelo de destaque no Estádio "Dr. Hudson Buck Ferreira", em Matão. A Rede Vida de Televisão transmite a pa rtida ao vivo, para todo o Brasil. Os donos da casa, que somam 16 pontos, tentam voltar à ponta do Grupo 4 e deixar a vice-liderança. O time de Taquaritinga (4 pontos), porém, luta para abandonar a lanterninha do Grupo 3. Nos demais confrontos, o São Caetano-B (4), último do Grupo 1, recebe o São Bento (7), sexto colocado. O Barretos (16), terceiro do Grupo 4, encara o Jaboticabal (9), quinto. Confira os confrontos do final de semana: sábado - 15 horas - Juventus x ECO-Osasco; Rio Claro x Ituano; América x Mirassol; Noroeste x Rio Preto. Domingo - 11 horas - Sorocaba x Nacional; Santo André x São Paulo-B; XV de Jaú x Guarani-B; Palmeiras-B x F erroviária; XV de Piracicaba x Rio Branco; Marília-B x Olímpia; Francana x Comercial e Sertãozinho x Internacional de Bebedouro; 15 horas - Paraguaçuense x Araçatuba.