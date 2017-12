Matonense reforça equipe para Paulista A Matonense é o time que mais reforços fez para a disputa da Série A-1 do Campeonato Paulista, que terá início no próximo dia 20 de janeiro. Após acertar com o experiente técnico Fito Neves para comandar o elenco, o time de Matão já contratou 15 novos jogadores para a temporada de 2002. Ao contrário da maioria dos clubes que disputam a A-1, a Matonense está com os cofres cheios, já que vendeu o atacante Grafite, que jogou o Campeonato Brasileiro pelo Santa Cruz-PE, para o Grêmio-RS, por US$ 1 milhão. Dentre os que chegaram a Matão, o destaque fica para Silvinho, um ídolo na cidade. No último Campeonato Brasileiro, o meia esteve emprestado ao Inter-RS, contratado a pedido do então técnico Carlos Alberto Parreira, atualmente no Corinthians. "Foi muito importante trabalhar com o Parreira. Aprendi muito com ele e vou poder ajudar ainda mais a Matonense", disse Silvinho em sua chegada. Além de Silvinho, Fito Neves pediu a contratação de um time inteiro, com um jogador para cada posição. Para o gol, chegou o goleiro Albérico, ex-Náutico-PE, que trabalhou com Fito Neves no Sport-PE. Uma defesa completa também já está montada. Ao todo, foram contratados quatro laterais: Marquinhos, ex-Portuguesa, Arley, ex-Sport-PE, Rogérinho, ex-Mogi Mirim e Paulo Henrique, ex-Primavera de Indaiatuba. Fito também trouxe dois zagueiros experientes para comandar a zaga: Ronaldo Marconato, ex-Santos, e Rogério, vice-campeão paulista de 2001 com o Botafogo-SP. O meio-campo foi o setor mais reforçados e cinco novos jogadores vão chegar ao time de Matão. São eles Marcinho, ex-Inter de Limeira, Gilmar, ex-São Caetano, Lê, ex-Santa Cruz-PE, Júlio César, ex-Primavera , e Marcelinho, que se destacou na própria Matonense. "Estou trazendo jogadores que conheço e que sei que poderão mostrar um bom futebol aqui na Matonense", disse Fito Neves, ansioso por uma boa colocação do seu clube na Série A-1. O folclórico presidente Antonio Aparecido Galli vai além: "Montamos um time para ser campeão".