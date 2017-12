Matonense reza em Aparecida do Norte Depois de 11 rodadas e ocupando a penúltima colocação no Campeonato Paulista da Série A-1, com seis pontos ganhos, a diretoria da Matonense resolveu apelar aos céus para voltar ao caminho das vitórias. Nesta terça-feira todo o elenco da Matonense foi até a cidade de Aparecida do Norte, no Vale do Paraíba, em busca da bênção de Nossa Senhora Aparecida. Após a missa, os jogadores voltam à cidade e já começam a se preparar visando a partida de domingo, contra o Mogi Mirim, domingo, fora de casa. Para este jogo o técnico Vágner Benazzi deverá promover a estréia do goleiro Alexandre, recém-contratado junto ao Sampaio Correia-MA. O jogador, ex-Botafogo-SP e Francana, chega para o lugar de Hiran, que até hoje briga na justiça com o Internacional-RS querendo a liberação de seus direitos federativos.