Matonense rouba Gaúcho do Guarani A diretoria da Matonense foi mais rápida e conseguiu definir a contratação do atacante Sandro Gaúcho, que também estava nos planos do Guarani. Para não ficar nada no ar, os documentos do jogadores foram encaminhados nesta sexta-feira para o devido registro na Federação Paulista de Futebol. Depois de fazer exames médicos e físicos, o ex-atacante do São Caetano já seguiu para São José do Rio Preto para se integrar ao elenco, que treina sob o comando do técnico Fito Neves. Gaúcho já atuou em vários clubes do interior como Bragantino, Ponte Preta e, no ano passado, foi vice-campeão brasileiro pelo São Caetano. Em princípio, ele voltaria para o Mogi Mirim. Sem Sandro Gaúcho, o Guarani deve tentar sua última alternativa: o veterano Zé Afonso, ex-Grêmio, Joinville, União de Araras e América Mineiro. Ele estava atuando no Belenenses, de Portugal.