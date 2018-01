Matonense tem receita para vencer Para escapar do rebaixamento à Série A-2 do Campeonato Paulista, a comissão técnica da Matonense acredita que a receita para deixar o time no ponto é redobrar os trabalhos. Só assim, de acordo com o técnico Fito Neves,o time conseguirá um resultado positivo diante da Inter de Limeira, domingo, em Limeira. "Sabemos das dificuldades do adversário mas temos que conquistar uma vitória. O empate pode servir para nos manter na primeira divisão mas temos que vencer. E vamos trabalhar duro para isso", promete. Mesmo ainda em uma situação incômoda, o clima no clube é de tranqüilidade. Para o jogo de domingo, o treinador não poderá contar com o volante Lê, suspenso. Em compensação, o titular Marcelinho está liberado e tem sua presença praticamente confirmada. "Quero ajudar a Matonense a sair desta situação. Não é bom para ninguém jogar em um time que foi rebaixado. Portanto, vamos em busca da vitória", garante o jogador. Dos cinco times que lutam para fugir do descenso, a Matonense, com 17 pontos e ocupando a 12ª colocação na classificação geral, é o time mais distante do rebaixamento. Conquistando apenas um ponto diante da Inter, em Limeira, no domingo, o time escapará sem depender de ninguém. Caso perca, a Matonense dependerá dos resultados dos outros adversários(União Barbarense e Mogi Mirim) para saber se estará ou não rebaixada para a segunda divisão em 2002.