Matonense traz zagueiro do Coritiba A Matonense acertou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Luiz Carlos, que veio do Coritiba-PR. O jogador já se apresentou ao técnico Fito Neves. Ontem o treinador recebeu a boa notícia da volta do atacante João Santos, que após ser contratado e pedir dispensa, voltou atrás e reatou seu vínculo com a Matonense para a disputa da Série A-1 do Campeonato Paulista. "Estamos com uma boa base de jogadores. Tenho certeza que conseguiremos uma boa campanha no Paulista", disse Fito Neves, que montou a Matonense com jogadores conhecidos por ele em suas passagens pelo Nordeste brasileiro.