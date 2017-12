Matonense vence depois de 12 partidas A Matonense voltou a comemorar uma vitória após 12 jogos sem triunfo dentro do Campeonato Paulista da Série A-1. O time de Matão venceu o Juventus, por 3 a 2, neste sábado à noite, no estádio Hudson Buck Ferreira, chegando aos 10 pontos, mas ainda permanecendo na vice-lanterna do Paulistão. O Juventus continua com 23 pontos em quarto lugar. A última vitória da Matonense aconteceu na primeira rodada do campeonato, também em casa, diante do Mogi Mirim, por 1 a 0. Depois foram apenas quatro empates e oito derrotas. A Matonense abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, quando o lateral Rogério Souza só completou o rebote do goleiro Júlio César. O Juventus empatou no primeiro minuto do segundo tempo, com o artilheiro Alex Alves. Mas o time da casa não se abate u e marcou dois gols com rapidez: Marcel aos 7 e Leandro Tavares aos 14 minutos. Alex Alves, de novo, balançou as redes aos 23 minutos, mas o Juventus, em noite de pouca inspiração, não conseguiu o empate.