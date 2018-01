Matonense vence e está quase salvo A Matonense derrotou a Portuguesa Santista por 5 a 0, neste domingo, e está quase fora do rebaixamento. Com 17 pontos ganhos, o time de Matão escapou da lanterna e pode garantir de vez sua permanência no Campeonato Paulista da Série A-1 na rodada final, quando enfrenta a Internacional, em Limeira. O resultado eliminou definitivamente as chances da Portuguesa Santista de conseguir a classificação para as semifinais e alguns jogadores, como Zinho e Tico Mineiro, devem deixar o clube para reforçar equipes que disputam a Série A-2. O time da casa entrou motivado em campo, principalmente porque cada jogador receberia R$ 1 mil em caso de vitória sobre a Santista. O dinheiro foi oferecido por empresários de Matão e serviu para aumentar ainda mais o interesse pelo resultado positivo. A Santista também teria recebido a chamada "mala preta" de Internacional de Limeira e União Barbarense para sair vitoriosa, mas a informação não foi confirmada pelos dirigentes. O primeiro tempo teve bastante emoção, com os dois times se alternando nas chances de gol. A melhor foi da Matonense e aconteceu aos 20 minutos, quando Cris concluiu de cabeça, por cima do gol, depois de cruzamento perfeito de Wilson Goiano. O time também reclamou de um pênalti, sofrido por Cris, que o árbitro Edílson Pereira de Carvalho acabou marcando falta fora da área. Na etapa final, com Juari substituindo o apagado Careca, a Matonense partiu para o tudo ou nada. Aos 10 minutos, o time chegou ao primeiro gol. Raniélli arriscou chute forte e Róbson não conseguiu segurar. Cinco minutos depois, Cris desencantou e ampliou o placar. O atacante, que tinha perdido as melhores chances do clube de Matão, aproveitou erro da defesa e tocou rasteiro para o gol. Para matar uma possível reação do adversário, Raniélli cobrou pênalti sofrido por Cris, aos 25 minutos, e decretou a quinta vitória da Matonense no campeonato. Juari ainda se machucou e teve de ser substituído por Aílton. Aos 39, Zinho foi agarrado dentro da área pelo zagueiro e ganhou o pênalti. O artilheiro, porém, bateu para fora. O castigo veio um minuto depois: Aílton recebeu em profundidade de Silvinho e só tocou na saída do goleiro, fazendo 4 a 0. No finalzinho, Silvinho ainda conseguiu marcar o seu e fechou o placar em 5 a 0 para a Matonense.