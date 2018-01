Matonense vence Guarani nos pênaltis O Guarani voltou a tropeçar diante de sua torcida ao empatar com o Matonense, em 0 a 0,neste domingo, em Campinas. Na cobrança dos pênaltis nova decepção: perdeu por 5 a 4, deixando de somar ponto. O Guarani continua com 14 pontos ganhos, praticamente fora da luta pela classificação. A Matonense, com 11 pontos, ainda é lanterna do Paulistão. Bem que o Guarani tentou liquidar o jogo logo no começo. Diminuiu os espaços do adversário e, na base da pressão, criou várias chances de gol, mas parou na grande presença do goleiro Washington e na péssima finalização. A Matonense, nos contra-ataques, também teve chances para abrir o placar exigindo, pelo menos, duas boas defesas de Edervan. O técnico Fito Neves, da Matonense, perdeu o zagueiro Gerson, machucou, e colocou em seu lugar o atacante Grafite, recuando o volante Lima para o meio da defesa. No segundo tempo, com a campo molhado, os dois times voltaram com a mesma determinação. O técnico Carlos Alberto Silva ainda tentou mudar o panorama, dando sangue novo ao meio-campo com as entradas de Fumagalli e Luiz Fernando, respectivamente, nos lugares de Lindomar e Renato. O Guarani voltou a criar chances cristalinas de gol. Numa delas, o zagueiro Ernani tocou de cabeça e a bola tocou no travessão. Em outro, o centroavante Zé Carlos passou a defesa, driblou o goleiro e não conseguiu marcar. A Matonense continuou explorando os contra-ataques, na esperança de liquidar o jogo, disputado debaixo de forte chuvas e muitas descargas elétricas. Aos 32 minutos, as luzes do estádio Brinco de Ouro se apagaram, interrompendo o jogo. Depois de 21 minutos de paralisação, os dois times voltaram a campo e não conseguiram mexer no placar. Na cobrança de pênaltis, o goleiro Washington salvou a Matonense ao defender a quinta cobrança de André Gomes. Pela Matonense converteram: Silvinho, Cris, Ranielli, Wilson Goiano e Piá Carioca. Pelo lado do Guarani, marcaram: Fumagalli, Edu Dracena, Luiz Fernando e Zé Carlos.