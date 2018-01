Matonense vence Taubaté por 1 a 0 A Matonense somou seus primeiros três pontos dentro do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2 ao vencer o Taubaté, por 1 a 0, neste noite de sábado, em Matão. O gol da vitória foi marcado por Berg aos 23 minutos do segundo tempo. O time da casa atuou com um jogador a mais desde os 25 minutos do primeiro tempo quando o atacante Chockito foi expulso. Esta foi a segunda derrota do caçula da Série A2, que tinha perdido em casa para a Internacional, por 2 a 1. Na sexta-feira, o Bandeirante venceu o Comercial, por 3 a 1, em Birigui. A rodada será completada neste domingo à tarde, a partir das 16 horas, com seis jogos. Portões fechados - O jogo entre Bragantino e São Bento, que ficou ameaçado durante todo o sábado, foi confirmado no final da noite para este domingo, às 16 horas, no estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista. Só que com os portões fechados, uma vez que o Ministério Público vetou o uso do estádio por falta de segurança. A direção do Bragantino ainda tentou convencer o juiz Jorge Tosta de que o estádio poderia ser aberto para, no máximo, dois mil torcedores, quantidade de público estimado pelo clube. Mas o juiz não concordou, impondo ainda uma multa de R$ 100 mil caso o jogo seja realizado. Sem tempo para alterar horário e local, a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou o jogo com portões fechados.