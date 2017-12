Matter já pede reforços no Botafogo Eliminado da Copa do Brasil, o Botafogo terá quase uma semana para treinar e tentar melhorar seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Até o momento, ocupa a lanterna da competição, com apenas um ponto, justamente no ano de seu centenário. O técnico interino Luiz Matter se mostrou otimista com relação à evolução do time na partida contra o Paysandu, em Caio Martins. Mas frisou que o elenco ainda precisa de reforços. "Tenho setores que há necessidade de atletas. O ataque é um, por exemplo. Perdemos o Alex Alves (contundido) e seria bom se viesse um atacante com as suas características. Todo mundo pensa grande, o Botafogo também", explicou. A tendência é que o meia Camacho seja escalado no time titular, porque o desempenho de Têti não vem agradando ao treinador.