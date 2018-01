Matthaeus sonha em dirigir seleção alemã Lothar Matthaeus, um dos maiores jogadores da história do futebol alemão, sonha em dirigir a seleção do seu país. O treinador dirige atualmente o Partizan Belgrado, da Sérvia e Montenegro, que disputa a Liga dos Campeões da Europa, e admite que ainda terá que esperar algum tempo para comandar a Alemanha. Matthaeus é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção alemã: 150 partidas. Além de ter comandado o país na conquista da Copa do Mundo de 1990, na Itália. O atual técnico da Alemanha é, inclusive, um antigo companheiro seu: o ex-atacante Rudi Voeller. Por isso mesmo, ele garante que terá paciência para esperar sua vez. ?Meu sonho, desde que terminei minha carreira de jogador, é ser técnico da seleção nacional?, confessa Mathaeus. ?Mas isso será difícil a curto prazo.?