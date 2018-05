Matthäus considera Brasil o principal rival da Espanha na Copa

O ex-jogador alemão Lothar Matthäus considera a Espanha o grande favorito para ganhar a Copa do Mundo da África do Sul de 2010, e acha que o Brasil será o principal rival da seleção espanhola. "Meu primeiro favorito é claramente a Espanha. Os campeões da Europa não só jogam eficazmente, mas deleitam os espectadores", diz Matthäus, em artigo para um suplemento especial da revista Sport Bild sobre a Copa.

"Dos últimos 30 jogos, os campeões da Europa só perderam um, a semifinal da Copa das Confederações frente aos Estados Unidos", acrescenta o ex-jogador do Bayern de Munique e da Inter. Matthäus acha que a Espanha tem um grupo tão amplo que "inclusive está em condições de substituir um gênio do meio-campo como Andrés Iniesta ou Fernando Torres no ataque".

O Brasil é visto por Matthäus como o principal rival da Espanha, por considerar que combina as habituais virtudes brasileiras com uma "tinta europeis" dada à equipe pelo técnico Dunga, que faz com que o grupo seja mais importante que as individualidades.

Além disso, Matthäus considera que é preciso levar em conta os africanos, e diz que, em 2010, uma equipe deste continente pode chegar pela primeira à final de uma Copa. Entre os africanos, Matthäus considera especialmente fortes a Costa do Marfim, que está no grupo do Brasil, e Gana, que está no grupo da Alemanha.