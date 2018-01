Matthaus inicia carreira de técnico O ex-capitão do Bayern e da seleção alemã Lothar Matthaeus, de 40 anos, inicia neste fim de semana sua carreira como treinador, no Rapid Viena, da Áustria. O ex-jogador assinou contrato por dois anos com o clube austríaco. A estréia deverá acontecer sábado, contra o Admira Wacker, pelo Campeonato Austríaco. Após encerrar a carreira como jogador em novembro, pelo Metrostars, dos EUA, Matthaeus recusou propostas do Sturm Graz e do Eintracht Frankfurt, alegando não se sentir preparado para treinar uma equipe.