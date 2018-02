Matthias Sammer é o novo diretor esportivo da Alemanha O ex-jogador alemão Matthias Sammer, de 38 anos, foi nomeado nesta quarta-feira como novo diretor esportivo da Federação Alemã de Futebol (DFB) para os próximos cinco anos, a partir do dia 1.º de abril. A nomeação vai contra o pedido do técnico da seleção alemã de futebol, Jürgen Klinsmann, que havia sugerido para o cargo a contratação do treinador da equipe de hóquei da Alemanha, Bernhard Peters. Sammer e Klinsmann têm várias divergências desde quando foram companheiros na seleção alemã de 1996, na vitoriosa campanha da Eurocopa. Klinsmann chegou a anunciar nesta semana que estaria disposto a pedir demissão, caso o nomeado não fosse o treinador de hóquei Peters. Caso Klinsmann renuncie, a federação alemã não teria um nome de unanimidade nacional. Dos ex-jogadores consagrados, Rudi Völler dirigiu a Alemanha na Copa de 2002 e deixou o cargo para Klinsmann assumir. E Lothar Matthäus, atual treinador do Atlético-PR, seria conduzido ao cargo só em 2007.