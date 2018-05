Mattia Destro é suspenso por soco e desfalca Roma em três jogos

ROMA - A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou nesta terça-feira a suspensão do atacante Mattia Destro, da Roma, por três partidas. Ele foi punido por ter agredido o zagueiro Davide Astori na vitória por 3 a 1 sobre o Catania, no último domingo, e diminuiu ainda mais as poucas esperanças de título da equipe romana no Campeonato Italiano.

Destaque da Roma nas últimas partidas, Destro marcou os três gols da vitória do final de semana, mas sua atuação ficou manchada pela agressão. Ainda no primeiro tempo, ele desferiu um soco no rosto do adversário, aproveitando que o árbitro não estava atento. Por isso, sequer foi advertido no lance.

Destro, no entanto, acabou recebendo um cartão amarelo mais tarde, o que lhe renderá mais um jogo de suspensão, graças ao acúmulo de cartões. Desta forma, o atacante ficará de fora de quatro das seis partidas restantes da Roma no Campeonato Italiano, no qual a equipe está na segunda posição, oito pontos atrás da Juventus.

O jogador ainda pode ter atrapalhado suas chances de ir à Copa do Mundo, no Brasil, pela seleção italiana. Isso porque o técnico da equipe, Cesare Prandelli, é conhecido por ter um código de ética rígido e já chegou a deixar outros jogadores de fora de suas convocações, inclusive o atacante Balotelli, por problemas de comportamento.