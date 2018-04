Mattos espera 'bom senso' da Justiça para Jailson jogar decisão do Paulistão

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, afirmou que espera 'bom senso' do TJD-SP no julgamento do recurso do goleiro Jaílson, que acontece nesta terça. O goleiro pegou gancho de três jogos por sua expulsão no duelo contra o Corinthians na primeira fase do Paulistão. Já cumpriu dois e joga graças a um efeito suspensivo obtido pelo Palmeiras.

+ Felipe Melo se vê injustiçado por expulsão diante do Corinthians

"Ele já deu depoimentos, vai para o Allianz na terça (jogo contra o Alianza Lima, pela Libertadores) e nossos advogados estão cuidando disso. Tenho certeza que vai haver bom senso nisso em função de que ele já cumpriu a suspensão no jogo e em mais dois jogos. Esperamos que as coisas diminuam para que ele esteja conosco no domingo", analisou o dirigente.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele faz referência à volta da final do Paulistão contra o Corinthians, após a vitória deste sábado por 1 a 0 na arena em Itaquera. Uma decisão não favorável ao goleiro poderia obrigá-lo a não jogar no jogo no Allianz Parque.

Há alguns dias, o presidente Maurício Galiotte também comentou sobre o julgamento. Ele pediu que o TJD não interfira na decisão com uma eventual punição ao goleiro.

"Nossa expectativa é de que haja justiça no julgamento do Jailson e que ele possa jogar a grande final", afirmou Galiotte, após o congresso técnico das finais na sede da Federação Paulista de Futebol. "Que o tribunal não interfira no campeonato."