Mattos: se o Corinthians não ganha, que não seja o Palmeiras

O Corinthians ficou praticamente sem chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro ao empatar com o São Paulo por 1 a 1 e ficar 12 pontos atrás do líder Palmeiras no domingo. A promessa no time paulista, porém, é de luta até o encerramento da competição.

"O pensamento é sempre título. Enquanto restar a chance, temos que buscá-lo", afirmou o volante Marcelo Mattos, que admitiu a torcida contra o rival Palmeiras. "Se acontecer de outra equipe ganhar, que não seja o Palmeiras", comentou.

Marcelo Mattos admitiu, porém, que a reta final do Brasileirão ajudará na preparação para 2009. "Temos que nos entrosar. Temos os novos jogadores que chegaram, os que estão em fase de recuperação... Essa semana vai estar todo mundo pronto para o treinador. O Corinthians tem um grande elenco e tem que aproveitar esses 12 jogos para isso", disse.