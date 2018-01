Matuidi revela ter sofrido com racismo em vitória da Juventus

Apenas três dias após o Verona ser multado por manifestações racistas de sua torcida contra Blaise Matuidi, o meia francês veio a público na noite deste sábado para revelar que também sofreu injúrias raciais durante a partida da Juventus contra o Cagliari no mesmo dia, pelo Campeonato Italiano.

"Hoje eu fui alvo de racismo durante a partida. São pessoas fracas que tentaram me intimidar com o ódio. Eu não sou do tipo que gosta de ódio e apenas posso lamentar por aqueles que dão exemplos ruins", disse o jogador, ao fim da partida vencida pela Juventus, nas redes sociais.

"O futebol é um caminho para espalhar a igualdade, a paixão e a inspiração e é por isso que estou aqui. Paz", completou o meia da seleção francesa, que passou a defender a Juventus em agosto, vindo do Paris Saint-Germain.

As autoridades responsáveis pelo Italiano ainda não se manifestaram sobre as declarações do jogador. Nesta quarta-feira, a Federação Italiana de Futebol multou o Verona devido a um comportamento racista de sua torcida justamente contra Matuidi. O incidente ocorreu na derrota para a Juventus no sábado da semana passada, na cidade de Verona, pelo Italiano.