Maturana credita fracassos colombianos a geração ruim

A Colômbia também esteve na Copa do Mundo de 1998, na França, sob o comando de Hernán Darío Gómez. Em seguida, porém, viu pela TV as duas edições seguintes da competição, assim como acompanhará a próxima, que será realizada na África do Sul em 2010.

Ao comentar o recente fracasso do país na busca por uma lugar no próximo Mundial, Maturana justificou ao jornal El Tiempo, de Bogotá: "No futebol, o presente é o resultado de uma escolha feita no passado. Existe um grupo de jogadores bons, mas desta vez não temos um craque que se necessita".

Ao ser questionado sobre a razão da inexistência de grandes jogadores do país, Maturana acredita que falta um trabalho técnico mais bem feito. "Isso passa pelos parâmetros da escolha desta geração, que, com todo o respeito, penso que está mal terminada no (aspecto) técnico, o mais importante no futebol", ressaltou.