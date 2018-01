Maturana, de volta ao seu lugar As Eliminatórias da Copa de 2006 vão começar e Francisco Maturana estará lá, como técnico, no banco de reservas da Colômbia. Um lugar que, para muitos colombianos, ele nunca deveria ter deixado. Afinal, o ?Pacho?, o ?doutor Maturana?, foi o responsável por colocar o país no mapa do futebol mundial. Primeiro, conquistando a Libertadores pelo Nacional de Medellín. E depois, mais importante, levando a Seleção para o Mundial de 1990. Leia mais no Jornal da Tarde