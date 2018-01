Maturana esconde o time da Colômbia Para enfrentar o Brasil, domingo, na abertura das Eliminatórias para a Copa, o técnico Francisco Maturana decidiu mudar suas características e adotou o mistério. Ao invés de antecipar a escalação da seleção colombiana, como sempre faz, o treinador preferiu esconder o time titular que jogará em Barranquilla. A dúvida de Maturana é na formação do meio-de-campo e ataque. Ele não sabe se escala um time mais defensivo, com apenas um atacante, ou mais ofensivo, com dois. O treinador colombiano espera, assim, surpreender o colega Parreira, que conhece bem a seleção da Colômbia depois de ter visto suas participações na Copa das Confederações e no recente amistoso contra a Eslováquia. O mais provável é que Maturana escale apenas um atacante - Aristizábal, do Cruzeiro - e deixe o meio-de-campo com 5 jogadores. Mas o treinador minimiza esse mistério com relação ao time titular. ?Não é tão importante. A Colômbia precisa ser suficientemente inteligente para diminuir a possibilidade de vitória do Brasil e aumentar a sua. Isto é o que importa, não se joga um, dois ou três atacantes?, afirmou. A Colômbia deve ter a seguinte escalação no domingo: Oscar Córdoba; Gonzalo Martínez, Iván Córdoba, Mario Alberto Yepes e Gerardo Bedoya; Jorge López Caballero, Freddy Grisales, John Javier Restrepo, Giovanni Hernández e Jairo Patiño; Aristizábal.