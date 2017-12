Maturana tem última chance na Colômbia Há 10 anos, o técnico Francisco Maturana viveu um momento de glória ao dirigir a Colômbia contra a Argentina na histórica vitória por 5 a 0 em Buenos Aires, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, diante da mesma Argentina, em Barranquilla (0h, no horário brasileiro), deverá fazer sua melancólica despedida do cargo que mais preza. Ganhando ou perdendo, é quase certo que ele deixará o comando da seleção colombiana. A pressão sobre Maturana atingiu um ponto crítico depois da derrota em casa por 1 a 0 para a Venezuela, na rodada passada. Nas Eliminatórias, foram três jogos e três derrotas - as outras foram para o Brasil (2 a 1) e Bolívia (4 a 0). "Sabemos que o país quer a saída de Maturana, mas não vamos tomar nenhuma decisão por pressão dos torcedores. Depois do jogo com a Argentina nós resolveremos", disse Hernán Yunis, vice-presidente da Federação Colombiana de Futebol. O presidente da Federação, Oscar Astudillo, não assume oficialmente mas tem certeza de que o treinador pedirá demissão logo depois da partida. O clima é péssimo na concentração. A pedido dos jogadores, os treinos de segunda e terça-feira foram fechados à imprensa. A Argentina quer tirar proveito da tensão colombiana para conseguir sua terceira vitória seguida nas Eliminatórias. Depois de empatar em casa com o Chile na estréia, a equipe dirigida por Marcelo Bielsa bateu Venezuela e Bolívia, ambas por 3 a 0. "Como ainda não tem ponto, a Colômbia certamente vai querer nos atropelar. Precisamos ter cuidado para saber fazer disso uma vantagem", disse o zagueiro Ayala. A única mudança na escalação em relação à partida contra a Bolívia será a volta de Verón - que cumpriu suspensão - no lugar de Almeyda.