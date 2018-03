Maturana testa Colômbia para Eliminatórias Não é só com a seleção brasileira que a Colômbia estará preocupada neste sábado, em Miami. O técnico Francisco Maturana não esconde que a participação da equipe na Copa Ouro serve como preparação para as Eliminatórias para a Copa da Alemanha/2006. ?Minha idéia é já encontrar uma equipe para a Eliminatória?, afirmou Maturana. ?Essa ainda não é a ideal. Certamente faremos algumas mudanças, mas desse time podem sair uns quatro ou cinco jogadores.? Os colombianos se classificaram em primeiro lugar no grupo B da Copa Ouro, com quatro pontos. Venceram a Jamaica na estréia, por 1 a 0, e empataram com Guatemala, 1a 1. As críticas sobre a seleção da Colômbia foram grandes por causa desses dois resultados. ?Todas essas críticas fazem parte das coisas chatas do futebol, mas sabemos administrar muito bem isso?, disse Maturana. A imprensa colombiana questiona o trabalho do treinador, que não conseguiu classificar a seleção para a final da Copa das Confederações, disputada em junho na França. Mas Maturana está confiante porque conta com o apoio dos jogadores. ?Acima de tudo, o técnico é um amigo dos jogadores?, disse o atacante Castillo. ?Ele conversa com todos e sabe muito de futebol.? Além dos que estão em atividade, o grupo de Maturana conta também com o apoio de um dos jogadores mais importantes da história do futebol colombiano, Carlos Valderrama. ?Na minha opinião, o time tem jogado muito bem?, disse Valderrama. Para o jogo deste sábado, Maturana aposta na boa fase do meio-campista Patiño e do atacante Molina. As dúvidas são na lateral-direita, entre Vallejo e Virviescas, e no meio, entre Lozano e Velásquez.