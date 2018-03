Maturana volta à seleção colombiana A Federação Colombiana de Futebol anunciou neste terça-feira o retorno do técnico Francisco Maturana ao comando da seleção nacional. Ele irá substituir Luís ?Chiqui? Garcia, que definiu sua saída na última segunda-feira. Maturana foi o responsável pelas maiores glórias da Colômbia no futebol mundial, quando classificou o país para as Copas de 90 e 94. Nos últimos anos, Maturana passou pelas seleções do Equador, Costa Rica e Peru, mas não conseguiu repetir o sucesso que teve comandando o time de seu país. Agora, aos 52 anos, ele volta com o objetivo de classificar a Colômbia a mais uma Copa. Atualmente, os colombianos ocupam a 5ª colocação nas Eliminatórias para o Mundial de 2002, com 19 pontos ganhos.