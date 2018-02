Matusalém troca Itália pela Ucrânia Nem Juventus, nem Roma e muito menos Inter de Milão. O Brescia negociou por quatro temporadas o meia brasileiro Matusalém com o Shakhtar Donetz, da Ucrânia, o único que aceitou pagar os US$ 15 milhões pretendidos pelo clube italiano. O jogador tinha ainda despertado o interesse de Barcelona e Valencia. Pelo contrato, ele vai receber US$ 2,4 milhões anuais. Matusalém começou no Vitória e em 1999 se transferiu para o Napoli, onde disputou a Série B do Campeonato Italiano. Em 2001, foi para o Piacenza e em 2002, passou pelo Parma e no mesmo ano seguiu ao Brescia.