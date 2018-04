Mau retrospecto não incomoda Fla Há sete jogos o Flamengo não vence o Santos - o último triunfo ocorreu em 2001, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O mau retrospecto neste período, seis derrotas e apenas um empate, parece não assustar o elenco rubro-negro. O grupo, sob a liderança de Ricardo Gomes, confia em uma boa exibição para derrotar o líder do Nacional nesta quarta, às 21h50, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, e obter a classificação para a terceira fase eliminatória da Copa Sul-Americana. O confronto de ida, realizado na Vila Belmiro, não teve gols. Quem vencer vai enfrentar São Paulo ou São Caetano. Se houver empate, a vaga será decidida em cobrança de pênaltis. "O time tem que estar atento. O grupo não pode pecar pela empolgação", declarou Felipe, referindo-se à mudança de ambiente na Gávea após a goleada sobre o Goiás, por 4 a 0, domingo passado, também em Volta Redonda. "O Santos tem muito qualidade e o espaço do campo é bem reduzido". Na maioria das entrevistas concedidas nesta terça na Gávea, o nome de Robinho foi pronunciado. A atenção com o craque será redobrada hoje. Sob o comando de Ricardo Gomes, o Flamengo somente sofreu dois gols em seis jogos. E as recentes boas atuações de Júnior Baiano dão mais confiança ao elenco. "É muito complicado marcar o Robinho. Ele é muito habilidoso e rápido", afirmou Da Silva, a quem também pode ser atribuído a melhoria do sistema defensivo da equipe. O meia Felipe acredita em um "jogo franco". Para ele, Flamengo e Santos têm características semelhantes: procuram o ataque em boa parte da partida e, conseqüentemente, dão espaços para o adversário criar. "Com certeza quem sofrerá mais será o André Bahia, o Júnior Baiano e o Da Silva", disse Felipe, referindo-se as dificuldades de "anular" o ataque santista, principalmente Robinho. O técnico Ricardo Gomes não teve problemas para definir a escalação da equipe. O volante Júnior não treinou na Gávea, com dores musculares, mas vai jogar. O atacante Dimba ainda se recupera de contusão na coxa direita e nem viajou com a delegação para Volta Redonda.