Mau súbito mata torcedor no Morumbi Infelizmente, a festa não foi para todos no Estádio do Morumbi neste sábado. Um torcedor que teve um mau súbito no fim do primeiro tempo teve de ser transferido de ambulância às pressas para o Hospital São Luiz e não resistiu. Os médicos do centro médico do estádio, no entanto, não quiseram revelar o nome completo do torcedor. Silvio, de 74 anos, estava acompanhado do genro e de mais duas crianças. O atendimento de emergência não foi suficiente para salvar a vida do torcedor. Rapidamente, Silvio foi colocado em uma das ambulâncias do Estádio do Morumbi e levado para o Hospital São Luiz. Antes mesmo da confirmação da morte do torcedor, o médico responsável já admitia que as chances do torcedor sobreviver eram "muito pequenas para não dizer que são praticamente zero." Por alguns instantes, o pânico tomou conta do saguão principal do estádio. O episódio fez com que todos lembrassem do caso do zagueiro Serginho, do São Caetano, morto durante uma partida no Morumbi, em outubro do ano passado.