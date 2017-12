Mau tempo adia Avaí x União Barbarense Devido ao mau tempo em Florianópolis, o juiz paranaense Cleivaldo Bernardo adiou para esta quarta-feira, o jogo entre Avaí e União Barbarense, que ocorreria nesta terça-feira à noite, no Estádio da Ressacada, na capital catarinense. O jogo, válido pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, vai acontecer no mesmo horário: às 20h30. Quando chegou ao estádio, no final da tarde, o juiz não teve dúvida em cancelar o jogo. O gramado ficou cheio de água e foram registradas rajadas de até 80 km/h na região onde fica localizado a Ressacada, na região Sul da Ilha de Santa Catarina. Várias partes da cerca que faz a proteção da torcida na arquibancada caíram e as placas de publicidade, espalhadas pelo gramado, completava bem o cenário de destruição. Muita chuva e vento castigaram a capital catarinense nesta terça-feira, praticamente deixando a cidade isolada e às escuras. Muitos bairros estão sem luz, devido o comprometimento de postes de luz e alimentadores das Centrais elétricas de Santa Catarina (Celesc). O Aeroporto Internacional Hercílio Luz está fechado para pousos e decolagens desde as 15h. Além da forte chuva, a velocidade do vento no aeroporto chegou entre 50 e 60 quilômetros por hora, com rajadas que atingiram a 90 quilômetros por hora. Por conta disso, o avião que levava a delegação do São Paulo para o jogo contra o Figueirense não conseguiu aterrissar e voltou para Congonhas, em São Paulo.