Mau tempo adia fases decisivas da Copa da Liga Inglesa

De acordo com as autoridades inglesas, os gramados dos estádios Ewood Park e City of Manchester estavam em condições de receber as partidas. Entretanto, poderia haver problemas nas vias de acesso, onde há neve e asfalto escorregadio.

A partida entre Blackburn e Aston Villa, marcada para esta terça-feira, ainda não tem data para acontecer. Já o clássico entre City e United, que seria na quarta, foi reprogramado para o dia 19 deste mês.

As partidas de volta, que seriam disputadas no dia 19, devem acontecer no dia 27. A final continua prevista para 28 de fevereiro, no Estádio de Wembley.