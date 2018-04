Mau tempo adia jogo entre Parma e Inter de Milão

O adiamento pode favorecer o Parma, que poderá contar com Hernán Crespo, que acaba de ser contratado depois de dez anos da sua saída do clube. O atacante argentino ainda se recupera de uma lesão no tornozelo direito e deve ter condições de atuar novamente em dez dias.

A neve impediu a realização da partida, que também obrigou o adiamento do confronto de volta das semifinais da Copa da Itália entre Inter de Milão e Fiorentina, que estava marcado para o dia 10 de fevereiro. Este jogo acontecerá em 14 de abril, assim como a outra semifinal, entre Udinese e Roma.