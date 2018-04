Mau tempo adia três jogos do Campeonato Inglês O tempo ruim que atingiu a Grã-Bretanha nos últimos dias voltou a atrapalhar a programação de partidas do futebol inglês, com as autoridades preocupadas com a segurança em torno dos estádios. Assim, três partidas do Campeonato Inglês que seriam disputadas no sábado foram adiadas.