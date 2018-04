Mau tempo atrapalha e Palmeiras completará viagem de ônibus

O técnico Oswaldo de Oliveira já esboçava um time misto para a partida do próximo sábado, contra o Bragantino, pelo Campeonato Paulista, e depois dos problemas na viagem de retorno a São Paulo, o comandante do Palmeiras teve a certeza de que alguns de seus atletas merecem um descanso.

O time deveria ter chegado na capital paulista no final da tarde desta quinta-feira, vindo de Vitória da Conquista, onde garantiu a classificação antecipada na Copa do Brasil sem precisar do jogo de volta ao golear a equipe da casa por 4 a 1.

Mas a forte chuva impediu o avião de descer em Cumbica e por isso o voo foi desviado para Ribeirão Preto. Como as condições climáticas não melhoravam, a delegação decidiu viajar São Paulo de ônibus, com chegada prevista apenas para as primeiras horas desta sexta-feira, o que atrasou todo cronograma e deve levar o time a treinar apenas no período da tarde.

O meia Robinho e o zagueiro Vitor Hugo não vão estar em campo porque estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Só com eles já são duas baixas. Outro jogador que pode ser preservado é o lateral-direito Lucas, que tem atuado com frequência e chegou a reclamar de dores na costela nas últimas semanas. Apesar de ter melhorado, ele deve ganhar um descanso e dar lugar a João Pedro.

Como no meio de semana o Palmeiras disputa o clássico com o Santos, a tendência é dar folga para a maioria dos titulares, a fim de ter força máxima na disputa mais importante. Para o lugar de Vitor Hugo, Jackson vai entrar na equipe. Para a vaga de Robinho, dois atletas surgem com mais chances e a definição deve ser feita após o treino desta sexta-feira: o atacante Rafael Marques e o meia Ryder, que ainda não estreou pelo clube.

O veterano Zé Roberto, por sua vez, treinou ontem normalmente e deve voltar ao time. Ele foi submetido a uma cirurgia na boca e já está liberado para jogar. Com isso, João Paulo volta para o banco. No ataque, Gabriel Jesus fica como opção e deve ser relacionado.